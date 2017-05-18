国际油市：油价下跌，尽管OPEC带头的减产行动持续但供应仍充裕

油价向下修正部分逆转了上日的涨势；美国原油库存下降以及产量小跌，支撑油价上日上涨。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至5月12日当周，美国原油库存减少180万桶至5.208亿桶。

但降幅低于预期，许多交易商称石油供应仍超过市场的消化能力。

“库存降幅不及预估的236万桶，”期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna表示。

整体石油供应依然充裕，美国及其他产油国的大量原油正被运送至北亚的主要消费地区，损及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/徐文焰)