国际油市：油价下跌，尽管OPEC带头的减产行动持续但供应仍充裕

标题新闻：3月全球精炼铜市场短缺5000吨，2月为过剩10.2万吨，今年前三个月过剩16.4万吨-ICSG
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路透新加坡5月18日 - 油价周四下跌，受供应充裕打压，尽管石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动持续进行。为了收紧供应从而支撑油价，OPEC带头减产。
0148GMT，布兰特原油期货下跌0.21美元，或0.4%，报每桶52美元。
美国原油期货下跌0.19美元，或0.4%，报每桶48.88美元。
油价向下修正部分逆转了上日的涨势；美国原油库存下降以及产量小跌，支撑油价上日上涨。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至5月12日当周，美国原油库存减少180万桶至5.208亿桶。
但降幅低于预期，许多交易商称石油供应仍超过市场的消化能力。
“库存降幅不及预估的236万桶，”期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna表示。
整体石油供应依然充裕，美国及其他产油国的大量原油正被运送至北亚的主要消费地区，损及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/徐文焰)
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