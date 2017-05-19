《图表新闻》油市是否已厌倦OPEC的口头承诺？

路透伦敦5月18日 - 石油是否已对石油输出国组织(OPEC)的口头干预感到厌倦？

最近数月的油价波动说明，市场人士希望5月25日在维也纳举行的OPEC会议能有意外利好，才能推动油价升破当前在每桶50美元左右极为狭窄的交投区间。

OPEC领袖沙特(沙乌地)阿拉伯称，希望看到油价在年底前升逾每桶60美元，并承诺“不惜一切代价”帮助消除全球的过剩供应。

尽管沙特借用了欧洲央行总裁德拉吉五年前为保卫欧元而首次使用的这一措辞，却没能取得同样的效果。

这一表态的效果在最近几周进一步减弱。

基金经理目前持有的布兰特原油空仓规模，为洲际交易所(ICE)自2011年开始收集这一数据以来最高。

布兰特原油期货2018年12月合约较2017年12月合约的升水自2月以来有所扩大。升水通常表明市场对未来供应过剩的预期，因此说明外界越发怀疑OPEC是否有能力消除过剩供应。

沙特阿拉伯与非OPEC产油国俄罗斯已表示，希望延长减产行动九个月，至2018年3月。

由于市场已经消化延长减产行动九个月的预期，所以OPEC将减产行动延长更长时间、加深减产幅度或者限制出口，才会真正令市场意外。

布兰特原油2018年12月合约较2017年12月合约升水： reut.rs/2qxydvt

OPEC口头干预引发油市波动：