国际油市：伊拉克称完成了OPEC减产协议中的份额，准备满足新需求

路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。

“作为OPEC中的第二大产油国，伊拉克确认本国已实现了减产承诺，最近已宣布为进一步延长减产协议做好了准备，”石油销售商伊拉克国家石油营销组织(SOMO)主管Falah Alamri代表伊拉克石油部长在一个行业会议上发表这一讲话时称。(完) (编译 王颖；审校 于春红)