版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 01:29 BJT

标题新闻：沙特能源部长法力赫称OPEC牵头的减产扶助平衡市场，石油业大举复苏但尚未完全复原

OPEC:石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐