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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 10:34 BJT

国际油市：油价上涨，因市场预期OPEC减产协议将延长

路透新加坡5月24日 - 油价周三上涨，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。

0147GMT，布兰特原油较上日收盘价涨0.13美元报每桶54.28美元。

美国原油涨0.11美元报每桶51.58美元。

这两个合约较5月低点已涨逾12%。

油价反弹，因益发看好石油输出国组织(OPEC)减产协议将延长至2018年3月，而不只是只有今年上半年而已。

“OPEC将在5月25日召开会议，延长减产是首要议程。石油库存远远未达OPEC...近五年均值的目标，延长减产似乎差不多已成定局，”法国巴黎银行表示。

市场没有变得更紧俏的主因之一是美国石油产量增加，自2016年中以来增产逾10%至每日930万桶。

由于市场呈现正价差，美国石油开采业者卖出远期产量，以为扩大生产融资。

为了阻止此一作法，高盛等机构的分析师建议，价格曲线应该要变回逆价差。但这是否能阻止美国产量上升还是未知数。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 王丽鑫/张荻)
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