国际油市：油价上涨，因市场预期OPEC减产协议将延长

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月24日 - 油价周三上涨，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
0147GMT，布兰特原油较上日收盘价涨0.13美元报每桶54.28美元。
美国原油涨0.11美元报每桶51.58美元。
这两个合约较5月低点已涨逾12%。
油价反弹，因益发看好石油输出国组织(OPEC)减产协议将延长至2018年3月，而不只是只有今年上半年而已。
“OPEC将在5月25日召开会议，延长减产是首要议程。石油库存远远未达OPEC...近五年均值的目标，延长减产似乎差不多已成定局，”法国巴黎银行表示。
市场没有变得更紧俏的主因之一是美国石油产量增加，自2016年中以来增产逾10%至每日930万桶。
由于市场呈现正价差，美国石油开采业者卖出远期产量，以为扩大生产融资。
为了阻止此一作法，高盛等机构的分析师建议，价格曲线应该要变回逆价差。但这是否能阻止美国产量上升还是未知数。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 王丽鑫/张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为