国际油市：油价持稳，受OPEC减产协议将延长的预期支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
0450GMT，布兰特原油微涨0.03美元报每桶54.18美元。
美国原油微涨0.02美元报每桶51.49美元。
与5月的50美元下方低点相比，布兰特与WTI都已上涨超过10%，因市场普遍认为石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国将延长减产协议至2018年3月，而不是只实施到今年上半年。
“OPEC将在5月25日开会，优先议题是延长削减供应。由于石油库存离OPEC的近五年均值目标还很远，延长减产似乎几乎势在必行，”法国巴黎银行指出。
除了库存高企之外，导致油市没有紧缩的主要原因之一是美国石油产量。自2016年年中以来，美国石油产量已大增逾10%，达到930万桶/日。
受益于油市正价差结构，也就是远期合约价格高于近月合约，美国钻油商售出远期产量，作为扩大产量的资金来源。
高盛等机构分析师指出，要阻止此一因素，应设法让油价曲线转为逆价差。(完) (编译 张若琪/蔡美珍；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为