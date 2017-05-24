国际油市：油价持稳，受OPEC减产协议将延长的预期支撑

路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。

0450GMT，布兰特原油微涨0.03美元报每桶54.18美元。

美国原油微涨0.02美元报每桶51.49美元。

与5月的50美元下方低点相比，布兰特与WTI都已上涨超过10%，因市场普遍认为石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国将延长减产协议至2018年3月，而不是只实施到今年上半年。

“OPEC将在5月25日开会，优先议题是延长削减供应。由于石油库存离OPEC的近五年均值目标还很远，延长减产似乎几乎势在必行，”法国巴黎银行指出。

除了库存高企之外，导致油市没有紧缩的主要原因之一是美国石油产量。自2016年年中以来，美国石油产量已大增逾10%，达到930万桶/日。

受益于油市正价差结构，也就是远期合约价格高于近月合约，美国钻油商售出远期产量，作为扩大产量的资金来源。