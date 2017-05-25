国际油市：油价上涨，因预期OPEC将延长减产协议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。
0118 GMT，布兰特原油期货上涨0.44美元或0.82%，至54.40美元。
美国原油期货上涨0.78%或0.40美元，至每桶51.76美元。
两种指标原油期货自5月低点均已上涨超过16%。
因市场认为OPEC和包括俄罗斯在内的非OPEC产油国将原油日产量减少180万桶的减产承诺将延长至2018年，而不是就到今年上半年为止。这也推动油价走升。
“市场形成了强烈共识，认为产油国将延长减产。唯一的问题是选择延长多久。”法巴银行称。
“这次延期已经在油价中得到了很高程度的反映，目前这个阶段，不大可能出现大幅减产，因为OPEC官员偏好先观察延长减产起到的帮助市场恢复均衡的效果，才会再采取更多激进的行动，”澳洲Rivkin Securities的分析师James Woods说。
能源咨询机构Wood Mackenzie称，“延期九个月对我们对2017年油价的预测几乎没有影响，我们预测的布兰特油价均价为每桶55美元。”
Wood Mackenzie估计，延期减产协议将会导致美国原油日产量增加95万桶，这将破坏OPEC的减产努力。(完) (编译 王丽鑫/白云; 审校 杜明霞/孙国玉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为