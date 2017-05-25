国际油市：油价上涨，因预期OPEC将延长减产协议

路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。

0118 GMT，布兰特原油期货上涨0.44美元或0.82%，至54.40美元。

美国原油期货上涨0.78%或0.40美元，至每桶51.76美元。

两种指标原油期货自5月低点均已上涨超过16%。

因市场认为OPEC和包括俄罗斯在内的非OPEC产油国将原油日产量减少180万桶的减产承诺将延长至2018年，而不是就到今年上半年为止。这也推动油价走升。

“市场形成了强烈共识，认为产油国将延长减产。唯一的问题是选择延长多久。”法巴银行称。

“这次延期已经在油价中得到了很高程度的反映，目前这个阶段，不大可能出现大幅减产，因为OPEC官员偏好先观察延长减产起到的帮助市场恢复均衡的效果，才会再采取更多激进的行动，”澳洲Rivkin Securities的分析师James Woods说。

能源咨询机构Wood Mackenzie称，“延期九个月对我们对2017年油价的预测几乎没有影响，我们预测的布兰特油价均价为每桶55美元。”

Wood Mackenzie估计，延期减产协议将会导致美国原油日产量增加95万桶，这将破坏OPEC的减产努力。(完) (编译 王丽鑫/白云; 审校 杜明霞/孙国玉)