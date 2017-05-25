国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
行业消息人士称，洲际交易所(ICE)成交量较最近几天低很多。
ICE交易的380-cst燃料油6月/7月跨月价差较前日结算价跌0.10美元，贴水幅度扩大至每吨1.10美元。
380-cst燃料油未平仓合约跌至1,070万吨，低于上一交易日触及的年内高点1,120万吨。
ICE交易的380-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差较前一交易日贴水缩窄约0.30美元，至每桶贴水7.30美元。
官方数据显示，截至5月24日当周，新加坡在岸燃料油库存下降12%，或36.9万吨，至285万吨，为1月初以来最低。
燃料油净进口降至76.5万吨，较上周减少53%。
新加坡燃料油进口较前周减少42%，出口较前周下降25%。
普氏窗口报告成交五笔交易，180-cst燃料油成交4万吨，380-cst燃料油成交6万吨。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为