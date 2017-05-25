国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议

路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。

行业消息人士称，洲际交易所(ICE)成交量较最近几天低很多。

ICE交易的380-cst燃料油6月/7月跨月价差较前日结算价跌0.10美元，贴水幅度扩大至每吨1.10美元。

380-cst燃料油未平仓合约跌至1,070万吨，低于上一交易日触及的年内高点1,120万吨。

ICE交易的380-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差较前一交易日贴水缩窄约0.30美元，至每桶贴水7.30美元。

官方数据显示，截至5月24日当周，新加坡在岸燃料油库存下降12%，或36.9万吨，至285万吨，为1月初以来最低。

燃料油净进口降至76.5万吨，较上周减少53%。

新加坡燃料油进口较前周减少42%，出口较前周下降25%。

普氏窗口报告成交五笔交易，180-cst燃料油成交4万吨，380-cst燃料油成交6万吨。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)