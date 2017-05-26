国际油市：油价续跌，OPEC减产协议延长内容不如市场预期

路透新加坡5月26日 - 国际油价周五延续跌势，上日石油输出国组织(OPEC)及其他产油国协议延长减产，但令预期延长更长时间或加大减产力度的投资人感到失望，油价因而挫跌。

在周四的维也纳会议上，OPEC和一些非OPEC产油国同意将减产约180万桶/日的协议延长至2018年3月底。协议原先的到期时间为今年6月份。

原油价格在决定宣布后下挫5%，周五盘初仍保持跌势。

0500GMT时，布兰特原油期货报每桶51.26美元，较上日收盘位下跌0.2美元，或0.4%。

美国原油期货跌回50美元下方，报每桶48.61美元，下跌0.29美元，或0.6%。

Energy Aspects石油分析师Virendra Chauhan称，“俄罗斯与沙特一周前宣布(减产协议)延长九个月，该消息已被人们消化，所以市场需要“延长更长时间”，却没有实现，因此出现了抛盘。“

巴克莱称，持续的减产行动将导致油品库存下降，但OPEC使库存降至五年均值的目标，恐怕不能在减产协议时间框架内实现。

包括高盛和Jefferies在内的其他机构分析师称，石油库存正常化可能将出现在2018年初。

分析师还指出，OPEC引领的减产将支持美国产量进一步增加。