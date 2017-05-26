国际油市：油价续跌，OPEC减产协议延长内容不如市场预期

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月26日 - 国际油价周五延续跌势，上日石油输出国组织(OPEC)及其他产油国协议延长减产，但令预期延长更长时间或加大减产力度的投资人感到失望，油价因而挫跌。
在周四的维也纳会议上，OPEC和一些非OPEC产油国同意将减产约180万桶/日的协议延长至2018年3月底。协议原先的到期时间为今年6月份。
原油价格在决定宣布后下挫5%，周五盘初仍保持跌势。
0500GMT时，布兰特原油期货报每桶51.26美元，较上日收盘位下跌0.2美元，或0.4%。
美国原油期货跌回50美元下方，报每桶48.61美元，下跌0.29美元，或0.6%。
Energy Aspects石油分析师Virendra Chauhan称，“俄罗斯与沙特一周前宣布(减产协议)延长九个月，该消息已被人们消化，所以市场需要“延长更长时间”，却没有实现，因此出现了抛盘。“
巴克莱称，持续的减产行动将导致油品库存下降，但OPEC使库存降至五年均值的目标，恐怕不能在减产协议时间框架内实现。
包括高盛和Jefferies在内的其他机构分析师称，石油库存正常化可能将出现在2018年初。
分析师还指出，OPEC引领的减产将支持美国产量进一步增加。
高盛还警告指出，油市面临的最大风险将在明年OPEC引领的减产行动结束时出现。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 白云/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为