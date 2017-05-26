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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 15:07 BJT

新兴汇市：人民币创逾三个月高点，马币受OPEC决议激励创近两年新高

    路透5月26日 - 中国人民币周五升至三个月高点，马币(林吉特)则是
创近两年新高，此前石油输出国组织(OPEC)及其他产油国决定将减产协议
延长九个月；不过多数亚洲货币缺乏明确方向。
    
    人民币兑美元          上日升至3月底以来最高，部分交易商称，
这是因为主要国营银行抛售美元，这是穆迪调降中国信用评等后，当局展
现实力的手法。
    
    也有人揣测中国可能正在调整人民币中间价的计算方式，以压低市场
波动。
    
    最新一波涨势推助下，人民币料将创下1月中旬以来最佳周线表现。

    马币        有望实现六日连涨，周线已累计上涨约1%。
    
    石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产
协议的实施时间延长九个月，至2018年3月，预期将令油气生产国马来西
亚获益。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示决策者倾向于逐
步升息，曾一度带动多数亚币上涨，不过此后的涨势减弱。
    
    泰铢        在亚币中涨幅居前，上涨0.4%至2015年7月来最高。

    周四涨幅最高的韩元          和台币        均丧失动能。但韩元仍录得连续第四个
周线涨幅。
    
    台湾金融市场将迎来长周末，下周一、二将因公共假日休市。
    
                                      亚洲     当日  今年以来   2016年
                         最新报价   上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.30    111.82   +0.47   +5.18    117.07
    坡元                   1.3848    1.3863   +0.11   +4.64    1.4490
    台币                   30.100    30.084   -0.05   +7.24    32.279
    韩元                  1119.15   1116.50   -0.24   +7.91   1207.70
    泰铢                    34.06     34.23   +0.50   +5.11     35.80
    菲律宾披索              49.84     49.83   -0.02   -0.24     49.72
    印尼卢比             13296.00  13307.00   +0.08   +1.31  13470.00
    印度卢比                64.58     64.61   +0.05   +5.17     67.92
    马币                   4.2720    4.2770   +0.12   +4.97    4.4845
    人民币                 6.8553    6.8705   +0.22   +1.33    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张明钧/孙茉莉/刘秀红；审校 王颖/高琦/艾茂林)
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