新兴汇市：人民币创逾三个月高点，马币受OPEC决议激励创近两年新高

路透5月26日 - 中国人民币周五升至三个月高点，马币(林吉特)则是 创近两年新高，此前石油输出国组织(OPEC)及其他产油国决定将减产协议 延长九个月；不过多数亚洲货币缺乏明确方向。 人民币兑美元 上日升至3月底以来最高，部分交易商称， 这是因为主要国营银行抛售美元，这是穆迪调降中国信用评等后，当局展 现实力的手法。 也有人揣测中国可能正在调整人民币中间价的计算方式，以压低市场 波动。 最新一波涨势推助下，人民币料将创下1月中旬以来最佳周线表现。 马币 有望实现六日连涨，周线已累计上涨约1%。 石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产 协议的实施时间延长九个月，至2018年3月，预期将令油气生产国马来西 亚获益。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示决策者倾向于逐 步升息，曾一度带动多数亚币上涨，不过此后的涨势减弱。 泰铢 在亚币中涨幅居前，上涨0.4%至2015年7月来最高。 周四涨幅最高的韩元 和台币 均丧失动能。但韩元仍录得连续第四个 周线涨幅。 台湾金融市场将迎来长周末，下周一、二将因公共假日休市。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.30 111.82 +0.47 +5.18 117.07 坡元 1.3848 1.3863 +0.11 +4.64 1.4490 台币 30.100 30.084 -0.05 +7.24 32.279 韩元 1119.15 1116.50 -0.24 +7.91 1207.70 泰铢 34.06 34.23 +0.50 +5.11 35.80 菲律宾披索 49.84 49.83 -0.02 -0.24 49.72 印尼卢比 13296.00 13307.00 +0.08 +1.31 13470.00 印度卢比 64.58 64.61 +0.05 +5.17 67.92 马币 4.2720 4.2770 +0.12 +4.97 4.4845 人民币 6.8553 6.8705 +0.22 +1.33 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张明钧/孙茉莉/刘秀红；审校 王颖/高琦/艾茂林)