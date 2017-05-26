东南亚股市：收盘持平至下跌，此前OPEC减产协议力度不及预期

路透5月26日 - 东南亚股市周五收盘持平至下跌，追随亚股疲软势头，此前石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国决定延长减产期限，但措施力度不及市场预期，触发能源股大跌。 在周四的维也纳会议上，OPEC和一些非OPEC产油国同意将减产约180万桶/日的协议延长至2018年3月底。 但投资者原本预期减产协议延长更久，或减产力度加大。 油价继大跌5%后小幅回升，但股市仍处于守势。 亚洲方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.1%，周四则收在两年高位。 “油价颓势基本上给(东南亚)整个市场泼了一盆冷水，”华侨银行驻 新加坡分析师Emmanuel Ng说道。 “我们的多数(东南亚)市场结构都很相似，就整体指数计算中的市值 贡献而言，能源和石油类股占了很大比重，所以我认为能源类股的卖压正 是压低市场的因素，”凯基证券(泰国)分析师Rakpong Chaisuparakul说 道。 新加坡股市 收跌0.5%，终结连续三日上涨，受金融和工业类股 的拖累，但本周该股指小幅收高。 星展集团控股 下挫1.1%，怡和集团 跌1%。 印尼股市 收高0.2%，消费类股领跌。但印尼股市本周收低1.3 %。 马来西亚股市 大体未变，周期性消费、医疗和能源类股令该 股指承压。 泰国股市 收平，连续第二周收高，菲律宾股市 下滑0.1 %，结束了两周的跌势。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 392.32 0.30 +0.08 +12.23 349.57 新加坡 3219.42 -14.95 -0.46 +11.76 2880.76 马来西亚 1772.30 -1.66 -0.09 +7.95 1641.73 泰国 1569.27 -0.14 -0.01 +1.71 1542.94 印尼 5716.82 13.38 +0.23 +7.93 5296.71 菲律宾 7867.49 -4.16 -0.05 +15.01 6840.64 越南 743.41 1.50 +0.20 +11.81 664.87 (完) (编译 艾茂林/王琛；审校 高琦/李春喜)