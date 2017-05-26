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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 18:47 BJT

东南亚股市：收盘持平至下跌，此前OPEC减产协议力度不及预期

    路透5月26日 - 东南亚股市周五收盘持平至下跌，追随亚股疲软势头，此前石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国决定延长减产期限，但措施力度不及市场预期，触发能源股大跌。
    
    在周四的维也纳会议上，OPEC和一些非OPEC产油国同意将减产约180万桶/日的协议延长至2018年3月底。
    
    但投资者原本预期减产协议延长更久，或减产力度加大。
    
    油价继大跌5%后小幅回升，但股市仍处于守势。
    
    亚洲方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下滑0.1%，周四则收在两年高位。

    “油价颓势基本上给(东南亚)整个市场泼了一盆冷水，”华侨银行驻
新加坡分析师Emmanuel Ng说道。
    
    “我们的多数(东南亚)市场结构都很相似，就整体指数计算中的市值
贡献而言，能源和石油类股占了很大比重，所以我认为能源类股的卖压正
是压低市场的因素，”凯基证券(泰国)分析师Rakpong Chaisuparakul说
道。
    
    新加坡股市      收跌0.5%，终结连续三日上涨，受金融和工业类股
的拖累，但本周该股指小幅收高。
    
    星展集团控股          下挫1.1%，怡和集团         跌1%。 
    
    印尼股市       收高0.2%，消费类股领跌。但印尼股市本周收低1.3
%。
    
    马来西亚股市       大体未变，周期性消费、医疗和能源类股令该
股指承压。
    
    泰国股市       收平，连续第二周收高，菲律宾股市      下滑0.1
%，结束了两周的跌势。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 392.32     0.30   +0.08  +12.23   349.57
    新加坡                            3219.42   -14.95   -0.46  +11.76  2880.76
    马来西亚                          1772.30    -1.66   -0.09   +7.95  1641.73
    泰国                              1569.27    -0.14   -0.01   +1.71  1542.94
    印尼                              5716.82    13.38   +0.23   +7.93  5296.71
    菲律宾                            7867.49    -4.16   -0.05  +15.01  6840.64
    越南                               743.41     1.50   +0.20  +11.81   664.87
    (完) (编译 艾茂林/王琛；审校 高琦/李春喜)
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