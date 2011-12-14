OPEC与IEA调降石油需求预估 明年油市料大体平衡

* IEA和OPEC双双调降全球石油需求增长预估

* OPEC的11月原油供应量创三年最高

* OPEC当前产量足以满足2012年需求

记者 Simon Falush/Zaida Espana

路透伦敦12月13日电---国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)周二称,随着石油需求增长脚步放慢,来自OPEC的稳健产油水平将有助於维护明年的油市平衡.OPEC将於周三召开政策会议.

IEA表示,OPEC的产量已经提高至逾三年高位.OPEC则表示当前自身产出或许超出了明年需求.

IEA石油产业和市场部门负责人David Fyfe说,"我们的基本假设是,如果OPEC产量继续维持在最近三四个月的水平,那麽明年油市估计会比较平衡."

OPEC定於周三在维也纳举行会议,决定成员国产量.外界预计该组织明年产量目标料为每日3,000万桶左右.

"我们认为,目前看来2011和2012年市场处於紧俏至平衡的状态,在那以後有放松的可能,"Fyfe说道.

IEA称,2012年上半年对OPEC原油的需求料为每日2,935万桶.今年11月实际产量为每日3,068万桶,受利比亚和沙特增产推动,日产量上升了62万桶.

"总的来说,IEA预计供给面状况会很好,在闲置产能有限和库存缓冲生效的情况下,未来数年的石油需求增长应能得到满足,"巴克莱的分析师团队称.

OPEC对11月自身原油产量的估计更为温和但仍很稳健.利比亚、沙特阿拉伯、安哥拉、尼日利亚和伊拉克11月增产,促使OPEC日产量达到3,037万桶.

OPEC将2012年石油日需求成长预估下调10万桶,至每日110万桶.IEA则预计明年原油日需求增加126万桶,较前次预估降低4万桶.IEA自7月来一直在下调2012年原油需求成长预估.

IEA预计,全球2012年对OPEC原油的需求将为每日3,020万桶,较上次预估减少30万桶.

明年非OPEC原油产量每日料将增加100万桶,略低於上次预估,但仍好於令人失望的2011年.今年北海、阿塞拜疆和其他地区原油产量大幅减少.

IEA称,如果加重对OPEC成员国伊朗的制裁,油价可能上涨.若只有欧盟禁止进口伊朗原油,IEA对制裁的效力存疑.

IEA还表示,如果仅在欧盟范围内(对伊朗)实行制裁,会迫使地中海炼油商寻求来自沙特、伊拉克和俄罗斯的高价原油,这些炼油商面临进一步竞争压力,因亚洲买家可能以折扣价买进更多伊朗原油.(完)

--编译 艾茂林/杜明霞;审校 张荻

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