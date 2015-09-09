焦点：一别七年 印尼将在今年12月重返OPEC

图为印尼西爪哇省沿海的海上油气生产设施。 REUTERS/Wahyu Putro A/Antara Foto

路透伦敦/雅加达9月8日 - 石油输出国组织(OPEC)周二称，印尼今年12月份将恢复OPEC成员国身份，这或将使本就接近历史高位的OPEC石油产量再增加近3%。

印尼产量在OPEC成员国中排倒数第四，仅高于利比亚、厄瓜多尔和卡塔尔。该国的到来将使OPEC成员国数量增加到13个。

在将近50年时间里，印尼是OPEC中唯一的亚洲国家，但后来由于油价创历史高位、国内需求增加、以及产量下降，印尼成为一个石油净进口国，导致其在2009年初退出OPEC。

OPEC在公告中表示，印尼申请全面恢复OPEC成员国身份，此事已告知成员国并听取反馈。OPEC在12月4日的下一次会议上将包括恢复印尼成员国身份的手续。

“印尼对于OPEC的历史贡献良多，”OPEC维也纳总部发布的公告称，“我们欢迎印尼的回归。”

印尼能源部长周二稍早对路透表示，该国将重新成为OPEC正式成员国。OPEC将邀其出席12月的会议。

这个情形并不让人太意外，因以OPEC的说法，印尼从未真的退出。OPEC称印尼当年离开为“暂停会籍”。2007年重新加入的厄瓜多尔，也为暂停会籍后重返OPEC设下先例。OPEC消息人士明白表示大门永远敞开。

基于OPEC章程规定，任何具“充裕原油净出口”的国家可成为正式会员国，印尼石油净进口国的状态，曾引发质疑该国是否可恢复为正式会员国。

按7月产出数据计，若加上印尼的产量，将使OPEC产量提高约2.6%，日产量逼近3,300万桶，远超过3,000万桶的OPEC官方目标。

OPEC日产量自2008年以来，就未超过3,200万桶。

据国际能源署(IEA)，印尼7月日产量84万桶；而据路透调查，OPEC的7月日产量为3,188万桶，为以OPEC目前12个成员国计的最高月度记录。(完)

(编译 孙国玉/张若琪 审校 郑茵/于春红)

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