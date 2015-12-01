焦点：OPEC考虑调高产量上限迎印尼回归 与其他产油国对话希望渺茫

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透维也纳11月30日 - 石油输出国组织(OPEC)代表周一表示，该组织本周稍晚将讨论技术性提高产量上限，为印尼重新加入该组织做出调整。而该组织与非OPEC产油国进行有实质意义对话的希望却愈发渺茫。
印尼今年要求恢复OPEC成员国身份，希望能从与石油生产国的紧密联系中受益。部分OPEC成员表示，印尼现在是石油净进口国，能提供石油消费者的看法。
印尼日产约90万桶石油，这需要纳入OPEC的生产限额。该组织日产3,000万桶石油的生产限额过去几年一直未变。
OPEC需要很小心地向市场提出这个问题，令其仅仅被视为技术性调整，而非实质性增产，因为此时全球供应过剩愈发严重，油价已经远低于OPEC的预期。
自OPEC决定与竞争对手争夺市场份额，采取增产而非减产的策略之后，过去18个月油价已经大跌过半，每桶仅报45美元。
一名OPEC代表匿名表示，12月4日的会议上将讨论把日产量上限提高至3,100万桶的问题，并称他认为这对油价没有影响，因为印尼的产量不过是从非OPEC产油国转至OPEC而已。
“印尼将重新加入，怎么能维持日产3,000万桶的上限不变？这(调高上限)比较合乎情理，”第二位OPEC代表称。
第三名代表说，他预计本周会讨论这个问题，但正式决定可能会在晚些时候做出。
**俄罗斯并未减产**
OPEC早就表示不会独自减产，如果想要通过减产支撑油价，则需要所有非OPEC产油国的配合。
随着油价下跌削弱页岩油荣景的吸引力，美国产量已经开始下降。
但全球最大的产油国--俄罗斯却在增产，这让OPEC感到意外。卢布大幅贬值使俄罗斯石油产业受益。
最新数据显示，俄罗斯油企甚至正在勘探更多油井，表明其准备与OPEC争夺市场份额，因为即便油价跌至每桶35美元，该国石油产业也能承受。
上周，俄罗斯能源业消息人士称，由于在减产方面缺乏共识，该国并不准备派遣高级别官员与OPEC磋商。
周一，俄罗斯能源部表示，已决定根本不会派遣官员参加OPEC本周会议或会前协商，但预计将在12月中旬与OPEC召开专家级会议。
一年前，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)和该国最有影响力的能源官员--俄罗斯国家石油公司执行长谢钦(Igor Sechin)曾在OPEC会议召开前与其进行磋商。(完)
(编译 李春喜/许娜；审校 徐文焰/张荻)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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