焦点：OPEC考虑调高产量上限迎印尼回归 与其他产油国对话希望渺茫

图为维也纳石油输出国组织(OPEC)总部大楼外墙上的组织标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透维也纳11月30日 - 石油输出国组织(OPEC)代表周一表示，该组织本周稍晚将讨论技术性提高产量上限，为印尼重新加入该组织做出调整。而该组织与非OPEC产油国进行有实质意义对话的希望却愈发渺茫。

印尼今年要求恢复OPEC成员国身份，希望能从与石油生产国的紧密联系中受益。部分OPEC成员表示，印尼现在是石油净进口国，能提供石油消费者的看法。

印尼日产约90万桶石油，这需要纳入OPEC的生产限额。该组织日产3,000万桶石油的生产限额过去几年一直未变。

OPEC需要很小心地向市场提出这个问题，令其仅仅被视为技术性调整，而非实质性增产，因为此时全球供应过剩愈发严重，油价已经远低于OPEC的预期。

自OPEC决定与竞争对手争夺市场份额，采取增产而非减产的策略之后，过去18个月油价已经大跌过半，每桶仅报45美元。

一名OPEC代表匿名表示，12月4日的会议上将讨论把日产量上限提高至3,100万桶的问题，并称他认为这对油价没有影响，因为印尼的产量不过是从非OPEC产油国转至OPEC而已。

“印尼将重新加入，怎么能维持日产3,000万桶的上限不变？这(调高上限)比较合乎情理，”第二位OPEC代表称。

第三名代表说，他预计本周会讨论这个问题，但正式决定可能会在晚些时候做出。

**俄罗斯并未减产**

OPEC早就表示不会独自减产，如果想要通过减产支撑油价，则需要所有非OPEC产油国的配合。

随着油价下跌削弱页岩油荣景的吸引力，美国产量已经开始下降。

但全球最大的产油国--俄罗斯却在增产，这让OPEC感到意外。卢布大幅贬值使俄罗斯石油产业受益。

最新数据显示，俄罗斯油企甚至正在勘探更多油井，表明其准备与OPEC争夺市场份额，因为即便油价跌至每桶35美元，该国石油产业也能承受。

上周，俄罗斯能源业消息人士称，由于在减产方面缺乏共识，该国并不准备派遣高级别官员与OPEC磋商。

周一，俄罗斯能源部表示，已决定根本不会派遣官员参加OPEC本周会议或会前协商，但预计将在12月中旬与OPEC召开专家级会议。

一年前，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)和该国最有影响力的能源官员--俄罗斯国家石油公司执行长谢钦(Igor Sechin)曾在OPEC会议召开前与其进行磋商。(完)