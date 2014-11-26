（重发）专访：阿联酋认为油价将很快企稳 称OPEC不应感到惊慌

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透维也纳11月26日 - 阿联酋联合沙特周三表示，石油输出国组织(OPEC)不应该感到惊慌，因油价很快会企稳，与此同时还施压非OPEC产油国帮助平衡全球供给。
阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui说：“我们不会惊慌，这不是第一次了，这不是能让我们感到惊慌的危机...我们曾经历过(油价)一路下滑。”
“市场最终将自动修复，”他在接受采访时表示，并称油价下跌不会持续长久。
OPEC领导国家沙特周三暗示，不太可能推动在本周的OPEC会议上对产出做出重大调整。之前一天，俄罗斯拒绝配合减产。
Mazroui表示，OPEC在周四的会议上将寻求所有的选项，称：”我们不对短期修复感兴趣，因为我们知道，这不会持续长久。“
“依我来看，OPEC不应该唯一要解决这个问题的一方-OPEC没有造成供给过剩。”
“这种供给过剩来源于非传统产油方法的发展....我认为在平衡市场方面，每一方都应发挥作用，而不是OPEC单方发挥作用。”
他表示，OPEC将不会设定油价目标水准，无论是周四会议上做出什么决定。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
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