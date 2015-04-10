伊朗石油部长称OPEC不减产策略效果不佳

路透北京4月10日 - 伊朗石油部长尚甘尼周五表示，石油输出国组织(OPEC)维持产量稳定的策略并未奏效，OPEC的成员国应该在下次6月会议之前讨论产量水准；这反映出油价下跌对OPEC较弱成员国的冲击。

但尚甘尼也向路透表示，如果欧美国家取消对伊朗的制裁措施，是否要让更多伊朗原油进入国际市场，要由OPEC成员国决定。

与去年6月每桶115美元水准相比，油价已经腰斩，在OPEC选择坚守市占率，而拒绝减产后，油价跌势加剧。OPEC最大石油出口国沙特阿拉伯，是这项政策的主要推手。

“(OPEC不减产策略)看来效果不是很好，因为油价正在下跌，”尚甘尼周四访问北京时向路透表示。“我们尚未见到市场情况稳定下来。”

在去年11月的上次OPEC会议上，伊朗站在主张减产的阵营。而占OPEC产油量半数以上的海湾成员国则表态，如果非OPEC产油国不参与，则拒绝减产。

布兰特原油期货LCOc11月触及每桶将近45美元的近六年低位。周四位于57美元附近，年内高点为63美元。

如果西方国家解除对伊朗的制裁，OPEC可能很快需要应对伊朗原油供应增加的问题。

此次是尚甘尼上任两年以来首次访问北京。他表示，OPEC将能够“自我协调”以适应伊朗产油量的增加，避免油价暴跌。

但目前尚未有任何迹象表明，其他OPEC成员国有减少供应的意思。在伊朗与六大国达成核问题框架协议宣布仅几天之后，沙特阿拉伯即宣布已增加原油产量。

下次OPEC会议定于6月5日召开。沙特阿拉伯石油部长顾问周四在利雅得表示，目前解析OPEC将采取何种措施还为时尚早。(完)

(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)

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