伊朗石油部长称OPEC不减产策略效果不佳

东盟加三财金首脑警告称转向保护主义对全球经济不利
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透北京4月10日 - 伊朗石油部长尚甘尼周五表示，石油输出国组织(OPEC)维持产量稳定的策略并未奏效，OPEC的成员国应该在下次6月会议之前讨论产量水准；这反映出油价下跌对OPEC较弱成员国的冲击。
但尚甘尼也向路透表示，如果欧美国家取消对伊朗的制裁措施，是否要让更多伊朗原油进入国际市场，要由OPEC成员国决定。
与去年6月每桶115美元水准相比，油价已经腰斩，在OPEC选择坚守市占率，而拒绝减产后，油价跌势加剧。OPEC最大石油出口国沙特阿拉伯，是这项政策的主要推手。
“(OPEC不减产策略)看来效果不是很好，因为油价正在下跌，”尚甘尼周四访问北京时向路透表示。“我们尚未见到市场情况稳定下来。”
在去年11月的上次OPEC会议上，伊朗站在主张减产的阵营。而占OPEC产油量半数以上的海湾成员国则表态，如果非OPEC产油国不参与，则拒绝减产。
布兰特原油期货LCOc11月触及每桶将近45美元的近六年低位。周四位于57美元附近，年内高点为63美元。
如果西方国家解除对伊朗的制裁，OPEC可能很快需要应对伊朗原油供应增加的问题。
此次是尚甘尼上任两年以来首次访问北京。他表示，OPEC将能够“自我协调”以适应伊朗产油量的增加，避免油价暴跌。
但目前尚未有任何迹象表明，其他OPEC成员国有减少供应的意思。在伊朗与六大国达成核问题框架协议宣布仅几天之后，沙特阿拉伯即宣布已增加原油产量。
下次OPEC会议定于6月5日召开。沙特阿拉伯石油部长顾问周四在利雅得表示，目前解析OPEC将采取何种措施还为时尚早。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)
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路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透迪拜5月5日 - 沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五称，OPEC和参加全球减产协议的非OPCE产油国达成共识，均认为需要将减产协议延长至6月之后，以帮助消化过剩供应。
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。