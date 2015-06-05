伊朗石油部长称 多数OPEC成员国认为75美元是合理的油价

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透维也纳6月5日 - 伊朗石油部长尚甘尼周五表示，大多数石油输出国组织(OPEC)成员国都认为，每桶75美元是“合理”的油价。这是伊朗首次发表类似言论。伊朗是OPEC中立场最为强硬的成员国之一。
“我认为大多数OPEC成员国相信，每桶75美元左右的价格对买卖双方而言都是合理的，这个价位是合适的，”尚甘尼在OPEC维也纳会议开始前向记者表示。
伊拉克、安哥拉和委内瑞拉的石油部长本周也表示，他们认为每桶75-80美元的油价是合理的。
尚甘尼还说，伊朗对当前的油价“不满意”。在1月触及每桶45美元的六年低点后，布兰特油价LCOc1已回升20美元/桶，但在本周下跌超过5%。7月原油期货周五略低于每桶62美元。(完)
(编译 汪红英；审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。