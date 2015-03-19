OPEC与其它产油国会谈计划搁浅 伊朗回归也难以促成

路透伦敦3月18日 - 官员表示，石油输出国组织(OPEC)寻求俄罗斯等非OPEC国家一道减产的努力几无进展，甚至制裁解除后伊朗原油出口可能增加的前景也不太可能增强双方的合作。

OPEC与非OPEC国家原计划本月举行的会谈，现在似乎也搁置了。

“原来我们一直打算在3月会面，但迄今没人主动提出此事。现在市场形势平静了一些，”俄罗斯能源部长诺瓦克对路透表示。

据海湾一个产油国的代表，OPEC仍然坚持其立场，如果外部产油国愿意配合，才可能考虑减产。

“如果大型非OPEC产油国愿意真正合作制订减产计划，不仅是说说而已，而是拿出实际行动，那么OPEC可能作出决定，”这名代表表示。

阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi再度寻求加强原油出口国之间的合作。他曾在1998-1999年帮助组织OPEC与非OPEC国家减产，提振当时已跌至10美元的油价。

如果伊朗同世界大国就核问题达成协议，为提高伊朗石油供应铺平道路，进一步打压油价，那么这一问题有可能进入产油国的讨论议程。

分析师怀疑俄罗斯是否愿意改变呼吁别国减产的论调，而且鉴于伊拉克要求增加出口，沙特也一心要保住市场份额，其它OPEC成员国也未见得会让出市场份额给伊朗腾出空间。

“如果核问题协议达成，伊朗增加出口，那么市场将不得不适应这样的供应量，”一位OPEC的长期观察人士说。“我不觉得任何国家--无论是沙特、伊拉克还是俄罗斯--会同意削减他们自己的产量。”

Petromatrix石油分析师Olivier Jakob表示，伊朗增加出口将进一步考验OPEC作为一个12国组织的合作能力，他同时怀疑俄罗斯是否会愿意限制供应。

“有些人把11月的OPEC会议看作是这个组织已死，对伊朗解除制裁将给沙特、科威特和阿联酋带来严重问题，这倒是真的，”他说。

“他们已经面临伊拉克增产这个难题，现在又不得不面对伊朗的问题，多年来伊朗和伊拉克一样，自己并不认为应该受到任何产量配额的限制。”

OPEC将于6月举行下一次会议，目前看来将维持政策不变。和11月会议一样，俄罗斯官员料将飞往维也纳列席会议。(完)

(编译 张涛/郑茵 审校 张若琪/张荻)

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