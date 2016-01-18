OPEC预计今年油市开始恢复平衡 但伊朗增产抵消非成员国减产（更新版）

(新增非OPEC产油国减产及伊朗计划增产细节)

路透伦敦1月18日 - 石油输出国组织(OPEC)周一预估，因油价崩跌，今年非OPEC产油国的石油供应量降幅将大于之前预期，进而提振对OPEC原油的需求。

OPEC在报告中指出，在美国领军下，2016年非OPEC产油国每日供应量将减少66万桶。OPEC上月的预估为减少38万桶。

OPEC称，“分析表明，2016年将是一个以供应主导的市场，也是市场开始恢复平衡的一年。”

“在未来六个月，非OPEC产油国的边际产量会对持续的低油价很敏感。”

非OPEC产油国的供应减少将缓解供应过剩的局面。供应过剩已经令油价跌至每桶28美元之下，至2003年来最低水平。OPEC从2014年开始转向保护市场份额，而不是扞卫油价的战略，帮助加速了油价的下跌。

油价的下跌已经开始使得美国页岩油等高成本原油供应相对放缓开发进度，迫使一些公司延缓或取消金额在数十亿美元的项目，给一些未来的供应带来风险。

OPEC指出，美国今年平均日产量将为1,350万桶，比2015年减少38万桶，是OPEC产油国外供应减少最多的，北海、拉丁美洲和加拿大等地的产量也将很脆弱。

**伊朗下令每日增产50万桶**

但OPEC的报告没有提及伊朗被取消西方制裁后对供应的影响。OPEC成员国伊朗周一称，将每日产量增加50万桶。这一数量基本上等同于非OPEC产油国的减产数量。

阿联酋(阿拉伯联合大公国)能源部长称，在目前供应过剩的情况下，任何增产都会恶化当前局势。在针对伊朗的大部分制裁被取消后，他是第一个就伊朗增产发表评论的OPEC海湾成员国代表。

报告称，OPEC成员国12月产量下降，令市场过剩的供应得以削减。该报告援引消息称，去年12月，包括新成员国印尼在内的OPEC日均产量减少21万桶至3,218万桶。

报告认为，如果该组织维持去年12月的产量不变，今年每日供应过剩53万桶，低于上个月报告中预估的86万桶。

OPEC维持今年全球原油需求增长不变，预计全球日需求将增加126万桶，低于2015年的154万桶。(完)