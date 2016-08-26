伊朗称将与OPEC合作以稳定油市--IRNA

路透迪拜8月26日 - 伊朗石油部通讯社Shana周五援引伊朗石油部长的话报导，该国将与石油输出国组织(OPEC)合作以稳定油市，但希望其他国家尊重伊朗的“权利”。

伊朗石油部长在被问及有关冻产计划问题时称，伊朗政府支持一切稳定油市的努力。

“伊朗将与OPEC合作帮助油市复苏，但希望其他国家尊重伊朗的’‘天然权利’，”他说。(完)