伊朗称将与OPEC合作以稳定油市--IRNA

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜8月26日 - 伊朗石油部通讯社Shana周五援引伊朗石油部长的话报导，该国将与石油输出国组织(OPEC)合作以稳定油市，但希望其他国家尊重伊朗的“权利”。
伊朗石油部长在被问及有关冻产计划问题时称，伊朗政府支持一切稳定油市的努力。
“伊朗将与OPEC合作帮助油市复苏，但希望其他国家尊重伊朗的’‘天然权利’，”他说。(完)
(编译 王颖；审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。