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国际财经 | 2016年 8月 26日 星期五 13:53 BJT

伊朗称将与OPEC合作以稳定油市--IRNA

路透迪拜8月26日 - 伊朗石油部通讯社Shana周五援引伊朗石油部长的话报导，该国将与石油输出国组织(OPEC)合作以稳定油市，但希望其他国家尊重伊朗的“权利”。

伊朗石油部长在被问及有关冻产计划问题时称，伊朗政府支持一切稳定油市的努力。

“伊朗将与OPEC合作帮助油市复苏，但希望其他国家尊重伊朗的’‘天然权利’，”他说。(完)

(编译 王颖；审校 艾茂林)

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