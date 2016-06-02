伊朗态度强硬 OPEC不太可能达成产量上限协议--消息

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透维也纳6月2日 - 据两名石油输出国组织(OPEC)消息人士周四透露，由于伊朗立场强硬，看来OPEC不太可能制定出新的石油产量上限。
伊朗代表早间与尼日利亚和卡塔尔举行会晤，进行最后的外交公关，试图使OPEC能在周四会议上达成折衷协议。
根据初步议程，OPEC会议0800GMT开始，闭门环节1000GMT开始，1400GMT召开新闻发布会。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。