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国际财经 | 2016年 6月 2日 星期四 16:32 BJT

伊朗态度强硬 OPEC不太可能达成产量上限协议--消息

路透维也纳6月2日 - 据两名石油输出国组织(OPEC)消息人士周四透露，由于伊朗立场强硬，看来OPEC不太可能制定出新的石油产量上限。

伊朗代表早间与尼日利亚和卡塔尔举行会晤，进行最后的外交公关，试图使OPEC能在周四会议上达成折衷协议。

根据初步议程，OPEC会议0800GMT开始，闭门环节1000GMT开始，1400GMT召开新闻发布会。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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