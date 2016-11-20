OPEC准备允许伊朗产出更灵活 距达成减产协议更近一步

路透多哈11月18日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国石油部长和消息人士周五表示，OPEC正趋于本月敲定2008年以来的首份限产协议，多数成员国准备给予伊朗在产量方面较大灵活性。

伊朗一直是达成协议的一个绊脚石，因为1月西方国家解除对伊朗制裁后，伊朗努力赢回其油市份额，希望在协议中可以取得豁免权。

沙特认为伊朗产量已经触顶，不应获得重大让步。

包括沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在内的几位OPEC成员国石油部长周五在一次天然气论坛期间在多哈会面。伊朗官员参加会议，但伊朗石油部长尚甘尼未参加。

一知情消息人士对路透表示，OPEC成员国在会上提议伊朗日产出上限设在392万桶。

伊朗此前表示，将接受日产限定在400-420万桶之间。

OPEC海湾国家消息人士表示，他们希望伊朗产量限制在每日约360-370万桶。据OPEC估计，这是伊朗目前的产出水准。

消息人士称，伊朗尚未对该提议做出回应。

参加周五会谈的伊朗官员表示，他对OPEC在11月30日于维也纳召开正式会议上达成协议持乐观看法。

法力赫称，周五的会议进展良好，但拒绝进一步置评。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)参加了此次会谈，称他认为OPEC离达成协议又近了一步。诺瓦克称，如果达成协议，俄罗斯准备参加，并限产六个月或更长时间。

他还表示，更多非OPEC产油国可能参加这一协议。(完)