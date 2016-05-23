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国际财经 | 2016年 5月 23日 星期一 09:28 BJT

伊朗没有冻结石油出口的计划--副石油部长

路透迪拜5月22日 - 伊朗迈赫尔通讯社(Mehr news agency)周日援引石油部副部长贾瓦迪(Rokneddin Javadi)的话报导，伊朗没有冻结石油生产和出口水平的计划。该国目前努力将原油出口提高到制裁前的水平。

“在当前情况下，政府和石油部没有出台任何政策，或任何计划让伊朗国家石油公司(NIOC)停止提高石油生产或出口量，”贾瓦迪称。

“目前伊朗除凝析油以外的原油出口达到200万桶/日，”贾瓦迪称。“伊朗原油出口能力将在夏季中段达到220万桶/日。”

石油输出国组织(OPEC)将在6月2日召开会议。4月时OPEC及其他国家计划达成协议冻结原油产量未能成功。(完)

(编译 王丽鑫；审校 孙国玉/许娜)

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