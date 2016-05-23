伊朗没有冻结石油出口的计划--副石油部长

金价持坚 因美国政治忧虑提供支撑
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透迪拜5月22日 - 伊朗迈赫尔通讯社(Mehr news agency)周日援引石油部副部长贾瓦迪(Rokneddin Javadi)的话报导，伊朗没有冻结石油生产和出口水平的计划。该国目前努力将原油出口提高到制裁前的水平。
“在当前情况下，政府和石油部没有出台任何政策，或任何计划让伊朗国家石油公司(NIOC)停止提高石油生产或出口量，”贾瓦迪称。
“目前伊朗除凝析油以外的原油出口达到200万桶/日，”贾瓦迪称。“伊朗原油出口能力将在夏季中段达到220万桶/日。”
石油输出国组织(OPEC)将在6月2日召开会议。4月时OPEC及其他国家计划达成协议冻结原油产量未能成功。(完)
(编译 王丽鑫；审校 孙国玉/许娜)
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom 等百货店的担忧加重。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。