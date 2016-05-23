伊朗没有冻结石油出口的计划--副石油部长

国际油价小涨 因美国原油库存减少抵消活跃钻机数续升的影响

路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。