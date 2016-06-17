随着伊朗增产石油 委内瑞拉期盼OPEC与非OPEC国家重启磋商

路透俄罗斯圣彼得堡6月16日 - 委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)周四表示，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗的石油产量将在9月前重回制裁前的水平，并可望重启全球冻产磋商。

德尔皮诺在俄罗斯圣彼得堡一重要经济论坛的间隙对路透表示，9月在阿尔及利亚由OPEC与非OPEC国家举行的非正式会议中，或将讨论冻产问题。

他也表示，将向OPEC提议正式采行“产量区间”政策，这可让OPEC成员国的石油产量维持在一定的数量范围。

他表示，此举也可以让OPEC不必重新讨论棘手的产量上限及各国产量配额等问题。

“我们将有产量区间，也将持续注意它们的情况。这会有立即修正问题的弹性，”他表示。

如同许多其他产油国一样，委内瑞拉深受油价暴跌打击，产出下滑。但德尔皮诺称该国正在恢复元气中，因近期降雨有助于电力生产，而电力生产对于其油田运作至为重要。

“委内瑞拉产出并未失控...今日已经解除电力供应限制。产出正在增加。”

他称，石油产出到年底将增加至280万桶/日。

德尔皮诺提到，当前委内瑞拉石油产出为270万桶/日，使该国可以出口60万桶/日至中国、40万桶/日至印度、80-90万桶/日至美国，并留下约55万桶/日供国内消费。

他称委内瑞拉和中国一直在讨论石油行业的信贷额度及合作，但对于该国是否正在讨论调整从北京取得的信用额度的条款，他并未置评。

他也提到正与2017年债券持有人进行协商，但他拒绝说明细节，也不愿证实是否提供新债来换旧债。(完)