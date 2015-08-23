国际油市：伊朗石油部长称OPEC举行紧急会议或能阻止油价下滑--报导

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透迪拜8月23日 - 据伊朗石油部所属媒体Shana报导，伊朗石油部长尚甘尼周日表示，石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议可能对阻止油价下滑“起到作用”。
“伊朗赞成举行OPEC紧急会议，不会不同意，”尚甘尼说。
OPEC定于12月4日举行会议，没有在此之前举行会议的计划，尽管阿尔及利亚已经呼吁举行紧急会议。
根据OPEC规定，该组织12个成员国中要有多数成员国赞成，才能举行紧急会议。但一些OPEC代表称，除非沙特阿拉伯赞成，否则不可能召开紧急会议。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”