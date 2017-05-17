消息人士称伊朗或将支持延长减产协议 但需参与各方均同意加入

路透伦敦/迪拜5月16日 - 了解伊朗想法的消息人士说，把石油输出国组织(OPEC)和非OPEC的减产协议延长施行九个月的提议是一项正面计划，表明如果有一致共识，那么伊朗可能也将予以配合。伊朗是OPEC第三大产油国。

全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。这将比最初减产协议所达成的可延长六个月的选项还要更久。

科威特在OPEC通常与沙特看法一致，它在周二也表态支持这项提议。伊朗的立场则较难预测，该国是减产协议中唯一获准可增产的OPEC成员，而且在周五将举行总统选举。

“上述主张显示出OPEC和非OPEC主要产油大国致力于稳定油市的承诺，这是未来数年保持供应稳定性所不可或缺的要素，”其中一位消息人士说。

第二位消息人士称，他预计5月25日OPEC和非OPEC国家在维也纳开会时，如果其他产油国例如伊拉克也愿配合的话，伊朗可能将同意把减产协议实施期再延长九个月。

伊朗石油部长尚甘尼5月6日时表示，伊朗认为每桶55美元的油价是合适的，并认为产油国可能延长减产，但他未给出时间表。

熟悉伊朗想法的第一位消息人士说，有必要支撑油价，以保证在供应方面有足够的投资，从而避免未来供应短缺，呼应了沙特阿拉伯经常发表的观点。

“短期内低油价可能令一些消费国感到满意，但长期来看，由于对新原油产出的投资减少，最终结果可能是他们(消费国)为每桶原油支付的价格更高，”他表示。

第二位消息人士亦认为，夏季期间油价可能温和上升，届时美国汽油需求将出现季节性增加。

“我认为油价将升至51-55美元，8月时甚至可能升至58美元，”他说。(完)