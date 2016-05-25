焦点：伊朗和沙特分歧仍深 OPEC下周会议恐难达成产量协议

路透伦敦/迪拜5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)过去一年最为棘手的两难局面即将消失，至少单纯从原油角度看是如此。

在西方制裁取消不到六个月内，伊朗原油出口量就接近重新恢复正常，出乎意料地顺利增加向市场的供应。加拿大和尼日利亚供应中断，让伊朗获益。

但OPEC消息人士和代表们表示，伊朗和沙特阿拉伯之间政治紧张情势升温之际，这种进展对在下周OEPC会议上修复对话几无帮助，更不用说协助达成产量协议了。

今年稍早，伊朗拒绝加入通过冻结产量来提振油价的提议，但暗示一旦产量恢复程度足够，则未来可能参加这种行动。OPEC上次在12月举行的会议取消了产量目标，现在没有供应限制。

根据国际能源署(IEA)数据，伊朗产出已经达到因核计画受制裁前的水准，德黑兰当局则称还没有达到该水平。

OPEC多位代表指出，虽然伊朗目前谈判的意愿或许已经提升，但油价上涨却让支撑市场的迫切性下滑。油价已经从1月触及的每桶近27美元的12年低点，升向对产油国更为有利的每桶50美元。

“我认为OPEC不会作出任何决定，”一名中东主要产油国的代表表示。“市场正在复苏，因供应中断且需求回升。”

一名资深OPEC代表在被问及OPEC是否会在6月2日会议上调整产出政策时说道，“不会有任何调整。冻产已经结束。”

在OPEC内部，伊朗一直敦促采取措施以支撑油价。其立场与沙特阿拉伯形成对立，沙特是2014年11月OPEC拒绝减产以提振市场的主要推手。

多位熟知伊朗石油政策的消息人士认为，在沙特新任能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)的带领下，沙特的做法没有任何出现改变的迹象；法力赫被视为是改革及低油价的信徒。

“这真的取决于OPEC内部那些高产出水准的国家，”一名消息人士称。“看来沙特并不准备与其他成员国合作。”

据OPEC其他国家代表，鉴于伊朗认为沙特应该自己减产以为伊朗腾出空间，因此伊朗不太可能限产。

“伊朗不会支持冻结或削减产量，”一位伊朗以外的OEPC成员国代表称，“但伊朗可能会施压沙特，让其负担起责任。”

一位OPEC观察人士表示，OPEC各成员国部长或被建议不要抱有太高期望。

“OPEC对6月2日会议唯一的希望应该是不要重复多哈会议的混乱，”渣打银行分析师Paul Horsnell说。

“对各成员国部长来说，一次没有约束性承诺、最重要的是没有明显争议的坦率会谈，将是最好的结果。”(完)