焦点：沙特与伊朗仍有分歧 OPEC长期策略犹如雾里看花

图为石油输出国组织(OPEC)总部的组织标识。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透迪拜/伦敦5月3日 - 消息人士称，石油输出国组织(OPEC)尚未就长期策略达成一致，因沙特阿拉伯反对其主要竞争对手伊朗提出的有关OPEC加强油市控制的提议。这暗示双方对于未来道路仍存在深刻分歧。

OPEC理事会周一在维也纳开会，讨论长期策略(LTS)的最新草案。两位OPEC消息人士称，虽然会议在某些问题上取得进展，但处于核心地位的沙特并不同意伊朗方面提出的建议。伊朗建议将“有效产量管理”列入OPEC所要应对的挑战之一。

“伊朗和沙特意见不一，”一位拒绝具名消息人士说。

根据路透在去年11月看到的LTS草案前一版本，伊朗提议OPEC将自行列出的10大挑战中第一项--“维护市场稳定”--进行调整，从而适用于供应管理。

“第一项挑战可以用如下更明确的方式表达：油价稳定在理想水平，同时根据市场情况的动态变化，保持有效的产量管理，”伊朗在之前草案中这样写到。

根本问题是OPEC是否将控制供应推升油价的传统角色作为最重要的议程。伊朗及阿尔及利亚等成员国希望扮演这样的角色。

或者说，为应对非OPEC产油国供应上升的状况，OPEC不再尝试管理市场。这种观点与沙特的想法一致，并促使OPEC在2014年11月改变策略，拒绝减产。

这一讨论对石油行业及整体经济事关重大，因OPEC决定不减产后油价进一步崩跌。

原油价格LCOc1在今年1月触及12年低位，现约为45美元。

这种政策转变继续让该组织产生分歧，成员国对于是否需要支持合理油价和提高收入意见不一致。

路透见到稍早的LTS草案中，有伊朗和阿尔及利亚有关支撑油价举措的备注，例如价格目标或下限，以及恢复OPEC配额体系。

沙特阿拉伯与其海湾OPEC盟友反对恢复配额体系，该体系在2011年遭到废除。

这份长期报告是由OPEC维也纳的研究团队所准备，报告中通常会警告，其传达的并不是OPEC或任何其他成员国对报告所提之任何结论的最后立场。

消息来源表示，OPEC官员今年将再度开会，试图就长期策略达成协议。据两名OPEC消息人士描述，意见分歧的区域相对较小。

OPEC重新进行产量管理的可能性看来仍然偏低。上月，在沙特要求伊朗参与之后，OPEC成员与非成员国之间未能就冻产达成协议。

西方国家的制裁在1月解除后，力图重新争取市场份额的伊朗，已拒绝限制产量；不过消息人士表示，一旦产量恢复至制裁前水平，伊朗将会采取限制措施。

OPEC各国石油部长将于6月2日在维也纳再度举行会议，讨论产量政策。(完)