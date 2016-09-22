伊拉克驻OPEC理事称当前市况有利于达成全球石油协议

路透阿联酋富查伊拉9月22日 - 伊拉克驻石油输出国组织(OPEC)理事Falah Alamri周四称，目前市况有利于OPEC及其他产油国在下周于阿尔及利亚召开的会议上达成支撑油市的协议。

“这一次我认为(与多哈会议)有点不一样，因为市场情况好了一点，有助于(产油国)达成协议，”Alamri在被问及达成全球石油协议的前景时表示。

OPEC和非OPEC产油国9月26-28日在阿尔及利亚举行会议时，料重新提起冻产协议。4月多哈会议达成冻产协议的努力失败，因伊朗拒绝限制石油供应。

Alamri在阿联酋Fujairah举行的海湾智能能源论坛上表示，一些产油国已经设法取得比今年稍早更好的市场份额，制裁取消后伊朗石油产量提高，达成协议的时间是正确的。(完)