国际油市：伊拉克石油部长称，任何紧急状况都不会影响石油出口

路透维也纳6月10日 - 伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi周二表示，无论伊拉克出现任何紧急状况，都不会影响石油出口。

伊拉克总理马利基要求议会宣布进入紧急状态，此前逊尼派伊斯兰极端分子控制了该国北部第二大城市摩苏尔的多数地区。

自3月2日发生爆炸以来，伊拉克停止向土耳其输送原油，北部基尔库克油田的原油出口就陷入停顿。

Luaibi说，紧急状态不包括南部油田的主要出口港巴士拉。

他还说，石油部也在敦促政府部署军队，保护北部输油管道。

如果基尔库克油田的输油管道中断持续不能恢复，Luaibi说与巴格达附近拜伊吉(Baiji)炼厂相连的大约八条管线将从北部调运原油，以供国内使用。

Luaibi在维也纳出席周三的石油输出国组织(OPEC)会议。(完)