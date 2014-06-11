国际油市：伊拉克石油部长称，任何紧急状况都不会影响石油出口

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透维也纳6月10日 - 伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi周二表示，无论伊拉克出现任何紧急状况，都不会影响石油出口。
伊拉克总理马利基要求议会宣布进入紧急状态，此前逊尼派伊斯兰极端分子控制了该国北部第二大城市摩苏尔的多数地区。
自3月2日发生爆炸以来，伊拉克停止向土耳其输送原油，北部基尔库克油田的原油出口就陷入停顿。
Luaibi说，紧急状态不包括南部油田的主要出口港巴士拉。
他还说，石油部也在敦促政府部署军队，保护北部输油管道。
如果基尔库克油田的输油管道中断持续不能恢复，Luaibi说与巴格达附近拜伊吉(Baiji)炼厂相连的大约八条管线将从北部调运原油，以供国内使用。
Luaibi在维也纳出席周三的石油输出国组织(OPEC)会议。(完)
(编译 李春喜 审校 石冠兰)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。