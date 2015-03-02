OPEC 2月供应量创6月以来最低 因伊拉克出口放缓--调查

路透伦敦2月27日 - 周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月石油供应下滑。由于天气不佳使得伊拉克南部港口的出口延宕，该国供应扩大的脚步有所放缓。

调查并显示，沙特的产量略为增加，表明该国坚守其专注市场份额而非减产的策略。

然根据船运数据及石油公司、OPEC和顾问公司消息人士的资讯，2月OPEC实际供应量已降至每日2,992万桶，1月修正后为3,027万桶。

供应量下滑是偶然性因素所致，主要因为天气不佳使得伊拉克出口放缓，加上利比亚发生动乱。OPEC在11月的会议上决定维持每日3,000万桶的产量目标不变。

根据船运数据和业内消息人士，供应量减少最多的是伊拉克。由于天气不佳导致油轮推迟装货和起程，该国南部石油出口从12月的纪录高位进一步回落。但北部地区石油出口小幅增加。

由于截止日是2月27日，因此总供应量可能会修正。根据路透的调查，如果2月供应量仍为每日2,992万桶，那么将是OPEC去年6月以来的最低水平。(完)

(编译 戴素萍 审校 王颖)

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