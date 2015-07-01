OPEC的6月产量触及三年高位 伊拉克出口创纪录--调查

路透伦敦6月30日 - 路透的一项调查显示，石油输出国组织(OPEC)的6月石油供应攀升至三年高位，因伊拉克和沙特(沙乌地)阿拉伯石油产量创纪录或接近纪录水平，凸显OPEC主要产油国专注于维护市场份额。

OPEC产量进一步高于其日产3,000万桶的目标，尽管利比亚和尼日利亚局势限制了供应。

调查显示，根据航运数据及石油公司、OPEC及咨询行业消息人士信息，OPEC的6月供应量增至每日3,160万桶，5月修正为每日3,130万桶。

自2014年11月决定保份额舍价格后，该组织日产量已增长逾130万桶。伊朗核问题达成协议的话，将使供应进一步增加。

“如果制裁减轻，更多来自伊朗的原油将涌入已经过剩的市场，”德国商业银行的分析师Carsten Fritsch称。

根据调查，若数据不会修正的话，6月供应将创OPEC自2012年6月日产3,163万桶以来的最高产量。

6月增加最多的是伊拉克，该国今年已协助推升OPEC产量。

在伊拉克将原油分为两个品级--巴士拉重质油和巴士拉轻质油以解决品质问题后，南部出口已跳增至每日300万桶。品级分流之后一些公司已扩大生产。

伊拉克北部经由土耳其Ceyhan的出口则持稳，尽管巴格达和库尔德斯坦地区政府(KRG)之间因预算支付而关系紧张。

该调查的消息人士表示，最大出口国沙特在5月产出创纪录后并未减产，因该国因应国际上以及国内电厂和炼厂的需求升高。

然他们表示，还没有迹象显示沙特供应量有进一步可观的增加。

尼日利亚日产量增加6万桶；利比亚产量则小幅减少，因动荡局势及油田重启磋商未果而使得供应仍受阻。安哥拉在5月产量强劲后，6月出口下滑。

调查的消息人士称，科威特产量小幅减少，因Wafra油田关闭。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张若琪/张涛)

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