版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 21:19 BJT

标题新闻：石油输出国组织(OPEC)更关注市场份额，而不是支撑油价-伊拉克驻OPEC代表Falah Alamri

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐