6月OPEC成员国减产执行率降至78% 为六个月最低--IEA月报

路透伦敦7月13日 - 国际能源署(IEA)周四表示，6月石油输出国组织(OPEC)的减产执行率降至六个月最低，因有几个成员国的产量高于协议规定的水平，拖延了市场再平衡的进程。

6月OPEC减产执行率从前一个月的95%降至78%，因阿尔及利亚、厄瓜多尔、加蓬、伊拉克、阿联酋和委内瑞拉的产量高于协议规定水平，抵消了沙特、科威特、卡塔尔和安哥拉对减产协议的严格遵守。

“每个月的事情都导致对油市再平衡速度的怀疑。这个月有两个问题：利比亚和尼日利亚石油产量强劲回升，以及OPEC的减产执行率下降，”IEA称。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国达成协议，将产量削减约180万桶/日，直到2018年3月，以缓解因美国生产强劲带来的全球供应过剩。

由于多年战乱削弱了利比亚和尼日利亚的生产，这两个OPEC成员国不参与减产。IEA称，最近几个月这两个国家总产量增长超过70万桶/日。

“对于OPEC其他产油国，他们同意减产120万桶/日，如果看到自己的减产成果实际上被抵消了近三分之二，一定感觉非常沮丧，尤其是与以往相比，协议的执行迄今为止非常好，”IEA称。

减产帮助油价稳定在每桶45-50美元的水平，但最近几周价格再次承压，因为美国产量增加，而且鲜有迹象显示全球石油储存从逾30亿桶的纪录水平下降。

IEA称，2017下半年及2018年强劲的需求增长应该能加速油市再平衡。

IEA称，对OPEC原油的需求料在2017年稳步增长，到第四季料达到3,360万桶/日，较OPEC的6月产出高出100万桶/日。

“只要OPEC减产协议还严格遵守，就意味着会有大规模库存下降，哪怕利比亚和尼日利亚继续增产也无碍，”报告并称。

IEA称，5月份发达国家原油库存较五年均值高出2.66亿桶，4月时为高出3亿桶。初步数据显示，6月份库存还有进一步小幅下滑。

IEA还表示，尽管美国、加拿大和巴西等非OPEC产油国回到增产模式，近期油价的下跌有可能会促使一些美国产油商重新评估他们的前景。

“金融数据表明，尽管产出有可能在增长，但获利并不是。近期有媒体引述大型企业高管报导称，油价需在每桶50美元左右，才能确保产量的增长，”IEA称。(完)