焦点：OPEC料将延长减产协议 但不太可能提高减产幅度--代表

路透伦敦/迪拜5月4日 - 三名石油输出国组织(OPEC)代表周四表示，OPEC与非OPEC产油国似乎有可能延长减产协议以帮助清除过剩供应；不过他们淡化了加大减产力度等进一步举措出台的可能性。减产措施计划于6月到期。

OPEC、俄罗斯和其他产油国最初同意在1月1日开始的六个月中减产180万桶/日，以支持油市。

此后油价获得支撑，但库存水平依旧居高不下，美国等未参与行动的国家产量也在攀升，导致原油价格一直被压制在每桶60美元下方。60美元是沙特阿拉伯希望油价达到的水准。

不过OPEC官员基本上认为，减产协议正在帮助市场更接近供需平衡状态，应在不调整减产幅度的情况下延长至今年下半年。

“OPEC及非OPEC参与减产国家对于展延现有协议的意愿很强，”一名拒绝述名的OPEC代表表示。

“鉴于现有协议正带来正面的结果，我怀疑大家不会讨论扩大减产幅度。”

OPEC的13个成员国官员周四及周五齐聚维也纳，参加理事会会议。这类会议提供非正式交谈的场合，他们主要处理行政事务，不会作出政策决议。

“依照现有的减产幅度进行展延，”另一名OPEC代表周四说。他在被问及OPEC及非OPEC国家于5月25日召开部长级会议时，会否扩大减产幅度时作出上述回应。

当然，部分OPEC代表曾提出加大减产力度的可能性，而其他代表则说可微调现行协议。

不过熟悉供应协议情况的另一位官员称，不太可能提高减产幅度。

“我认为不会有任何意外，”这位官员表示。“尤其是现在几乎所有人都很好地执行着协议。”

包括沙特在内的OPEC成员曾表达支持延长协议。俄罗斯能源部长诺瓦克周四进一步阐明该国立场，说俄罗斯愿意延长协议。

OPEC表示，OPEC和加入减产的非OPEC国家3月对减产协议的执行率为98%，高于上次OPEC在2009年减产时的成绩。(完)