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国际财经 | 2013年 4月 11日 星期四 09:28 BJT

OPEC调降今年石油需求增长预估

路透伦敦4月10日 - 石油输出国组织(OPEC)周三调降对2013年全球石油需求增长预估，指因欧洲和日本消费低于预期。

OPEC在月报中称，预计今年全球石油需求日增80万桶，比前次预估低4万桶。

该报告引述第二手消息来源称，OPEC 12个成员国3月日产量下降10万桶至3,019万桶，受伊朗和尼日利亚减产影响。

OPEC主要石油出口国沙特产出持平，该国在2012年末大幅减少供应。沙特对OPEC表示，其3月日产量为914万桶，持稳于2月的915万桶。(完)

(编译 李爽; 审校 张荻)

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