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国际财经 | 2012年 2月 10日 星期五 07:00 BJT

石油输出国组织调降今年全球石油日需求增长预估

路透伦敦2月9日电---石油输出国组织(OPEC)周四在其月报中称,今年全球石油需求的增幅将慢于此前的预期,受欧债危机和高零售价格打压.

OPEC将2012年全球日石油需求增幅预估下调12万桶至94万桶.

月报称:"对於美国经济的担忧,加之欧盟债务问题,加大了未来12个月全球石油需求不确定性...而全球汽油零售价格的坚挺也将对需求产生负面影响."(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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