石油输出国组织调降今年全球石油日需求增长预估

韩国企划财政部称操纵汇价及散播不实消息者将受刑法惩治
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。
路透伦敦2月9日电---石油输出国组织(OPEC)周四在其月报中称,今年全球石油需求的增幅将慢于此前的预期,受欧债危机和高零售价格打压.
OPEC将2012年全球日石油需求增幅预估下调12万桶至94万桶.
月报称:"对於美国经济的担忧,加之欧盟债务问题,加大了未来12个月全球石油需求不确定性...而全球汽油零售价格的坚挺也将对需求产生负面影响."(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
路透东京2月22日 - 知情人士表示，日本央行考虑在公布其每月购债操作细节时加入具体日期。 日本央行根据大规模宽松计划，每周透过市场操作购买日本公债。 每月月底时，日本央行会宣布即将进行的购债操作细节，但目前为止，这些细节不包含操作日期。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)