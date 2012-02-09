石油输出国组织调降今年全球石油日需求增长预估

路透伦敦2月9日电---石油输出国组织(OPEC)周四在其月报中称,今年全球石油需求的增幅将慢于此前的预期,受欧债危机和高零售价格打压.

月报称:"对於美国经济的担忧,加之欧盟债务问题,加大了未来12个月全球石油需求不确定性...而全球汽油零售价格的坚挺也将对需求产生负面影响."(完)