OPEC下调第四季和2014年原油需求预估

路透伦敦10月11日 - 石油输出国组织(OPEC)进一步下调第四季和2014年原油需求的预估，并表示尽管伊拉克和利比亚石油产量下降，但明年其石油产量依旧高于全球的需求量。

该展望表明,2014年对OPEC来说将是面临挑战的一年。非OPEC国家产量的增加，将令OPEC越发难以既维持高产出又不压低油价至其乐见的每桶100美元下方。

OPEC周四公布的月报预计,2014年全球对其原油需求量平均为每日2,956万桶，较前次预测低5万桶。

OPEC亦预测第四季石油需求将减少，成品油的前景也偏空。

"尽管美国和欧洲经济前景展现更多正面迹象，但预期全球石油市场冬季会进一步承压，"OPEC报告称。

"低迷的需求加之产量增加可能会压低利润，导致同期的炼油厂原油加工量下滑。"

OPEC预期今年第四季对其原油需求料为每日3,049万桶，较前次预估低23万桶。

据报告中引述的二手消息，虽然伊拉克和利比亚供应减少，但OPEC在9月的日产量仍达到3,005万桶，比明年日需求预估高49万桶。

报告称，最大的石油出口国沙特阿拉伯连续第二个月日产量超过1,000万桶，帮助填补了利比亚罢工和抗议活动，以及伊拉克主要出口终端建设活动导致的供应减少。

OPEC将在12月4日的维也纳会议上决定，是否调整每日3,000万桶的产量限额。

OPEC秘书长巴德里在10月1日接受专访时表示，他对于2014年的市场前景感到放心，而且认为预估中市场对OPEC原油需求的降幅并不大。这预示OPEC可能不会在12月作出重大的政策调整。

OPEC在周四发布的报告中，维持明年全球石油日需求量增长104万桶的预估不变，同时非OPEC国家石油日供应量增幅预估也基本维持在121万桶。正在大力开发油页岩能源的美国料将成为明年供应增长的主要来源。

OPEC报告是本月三大石油供需报告中的第二份，此前美国能源资料协会(EIA)在周二调降了2014年全球石油需求增长预估。

国际能源署(IEA)将在周五发布油市展望报告。(完)

(编译 孙茉莉/徐文焰；审校 张荻/郑茵)

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