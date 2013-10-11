OPEC下调第四季和2014年原油需求预估

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透伦敦10月11日 - 石油输出国组织(OPEC)进一步下调第四季和2014年原油需求的预估，并表示尽管伊拉克和利比亚石油产量下降，但明年其石油产量依旧高于全球的需求量。
该展望表明,2014年对OPEC来说将是面临挑战的一年。非OPEC国家产量的增加，将令OPEC越发难以既维持高产出又不压低油价至其乐见的每桶100美元下方。
OPEC周四公布的月报预计,2014年全球对其原油需求量平均为每日2,956万桶，较前次预测低5万桶。
OPEC亦预测第四季石油需求将减少，成品油的前景也偏空。
"尽管美国和欧洲经济前景展现更多正面迹象，但预期全球石油市场冬季会进一步承压，"OPEC报告称。
"低迷的需求加之产量增加可能会压低利润，导致同期的炼油厂原油加工量下滑。"
OPEC预期今年第四季对其原油需求料为每日3,049万桶，较前次预估低23万桶。
据报告中引述的二手消息，虽然伊拉克和利比亚供应减少，但OPEC在9月的日产量仍达到3,005万桶，比明年日需求预估高49万桶。
报告称，最大的石油出口国沙特阿拉伯连续第二个月日产量超过1,000万桶，帮助填补了利比亚罢工和抗议活动，以及伊拉克主要出口终端建设活动导致的供应减少。
OPEC将在12月4日的维也纳会议上决定，是否调整每日3,000万桶的产量限额。
OPEC秘书长巴德里在10月1日接受专访时表示，他对于2014年的市场前景感到放心，而且认为预估中市场对OPEC原油需求的降幅并不大。这预示OPEC可能不会在12月作出重大的政策调整。
OPEC在周四发布的报告中，维持明年全球石油日需求量增长104万桶的预估不变，同时非OPEC国家石油日供应量增幅预估也基本维持在121万桶。正在大力开发油页岩能源的美国料将成为明年供应增长的主要来源。
OPEC报告是本月三大石油供需报告中的第二份，此前美国能源资料协会(EIA)在周二调降了2014年全球石油需求增长预估。
国际能源署(IEA)将在周五发布油市展望报告。(完)
(编译 孙茉莉/徐文焰；审校 张荻/郑茵)
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