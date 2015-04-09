OPEC应改变思路 同意削减石油产量--利比亚官员

路透伦敦4月8日 - 来自利比亚的石油输出国组织(OPEC)理事Samir Kamal表示，OPEC应改变思路，将每日石油产量至少削减80万桶，以免伊朗将来恢复石油出口压低油价。

这番讲话突出表明，石油供应过剩导致油价从去年6月的每桶115美元几近腰斩，正在伤害到海湾地区以外不那么富裕的OPEC产油国，并显示成员国对OPEC不顾油价下跌力求维持市场份额的做法存在分歧。

“OPEC成员国作为一个整体，需要重新评估他们的策略，”Samir Kamal在一封电子邮件中对路透表示。他同时也是利比亚石油部的计划主管。

他们“需要达成协议，将每日产量水平至少削减80万桶，特别是现在，伊朗核问题框架协议达成，预计伊朗的产量将会增加，”他表示。

伊朗和六大国上周达成的框架协议最终可能允许伊朗增加石油出口。由于受到西方制裁，伊朗石油出口自2012年以来几乎减少了一半。

在去年11月的OPEC会议上，利比亚是呼吁减产的成员国之一。

OPEC将在6月5日再次召开产量政策会议。虽然委内瑞拉和伊朗等其他非海湾OPEC成员国去年并未反对不减产决定，但他们已经表达了对该政策的疑虑，并寻求削减产量。

非洲石油生产国协会(African Petroleum Producers Association，APPA)周五表示，非洲石油出口国将劝说全球产油国削减产量以提振油价，目前油价已经跌至可能引发社会动荡的低位。[nL3S0X31DG]

但如果没有沙特阿拉伯和其他海湾OPEC国家的支持，重新考虑政策几乎不可能。沙特已将产量增至纪录高点，科威特称OPEC在6月的会议上不会改变政策。(完)

(翻译 郑茵/张荻； 审校 张涛/许娜)

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