OPEC月报：油市供给过剩将缓解 但5月OPEC产出再度增加

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月10日 - 石油输出国组织(OPEC)表达了对油市供给过剩将随着需求增加和非OPEC国家供给增长放缓而得到缓解的信心，表明其让油价下跌的策略正在起效。
在其月报中，OPCE指出非该组织成员国的产出预计将在下半年减少，而上半年这些国家的产量增长。OPEC还表示，全球石油需求的增速将快于2014年。
“未来几个季度，当前的供给过剩态势可能会缓解，”OPEC内部分析师在这份报告中称。
不过报告也表示，基于二手消息源该组织成员国5月日产出增长2.4万桶，因沙特产量创下纪录水平，而且伊拉克、安哥拉的产出增加。
报告称如果保持5月的产出速度， 今年下半年每日供给过剩将达到44万桶，低于全年的160万桶均值。
不过全年的供给过剩量要高于上个月月报预测的152万桶。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。