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国际财经 | 2015年 6月 11日 星期四 07:26 BJT

OPEC月报：油市供给过剩将缓解 但5月OPEC产出再度增加

路透伦敦6月10日 - 石油输出国组织(OPEC)表达了对油市供给过剩将随着需求增加和非OPEC国家供给增长放缓而得到缓解的信心，表明其让油价下跌的策略正在起效。

在其月报中，OPCE指出非该组织成员国的产出预计将在下半年减少，而上半年这些国家的产量增长。OPEC还表示，全球石油需求的增速将快于2014年。

“未来几个季度，当前的供给过剩态势可能会缓解，”OPEC内部分析师在这份报告中称。

不过报告也表示，基于二手消息源该组织成员国5月日产出增长2.4万桶，因沙特产量创下纪录水平，而且伊拉克、安哥拉的产出增加。

报告称如果保持5月的产出速度， 今年下半年每日供给过剩将达到44万桶，低于全年的160万桶均值。

不过全年的供给过剩量要高于上个月月报预测的152万桶。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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