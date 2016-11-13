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亚洲 | 2016年 11月 13日 星期日 10:53 BJT

标题新闻：沙特能源部长出访阿尔及利亚讨论OPEC政策，同意技术委员会讨论应改期至11月21日--消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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