版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 02:20 BJT

标题新闻：海湾石油输出国组织(OPEC)成员国就不削减石油产量达成共识-海湾OPEC代表

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐