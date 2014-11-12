《焦点》OPEC会议临近，内部减产讨论已悄然升温

沙特石油部长欧那密自9月以来一直没有发表公开讲话，这导致其他国家的代表指出，沙特的做法为油市和OPEC内部增添了困惑。

第三位OPEC代表此前预计不会减产，但本周措辞有所软化，在被问及OPEC是否可能采取行动时称“我不确定。这非常困难”。

花旗的执行董事兼大宗商品研究主管Ed Morse表示，沙特似乎希望看到“其他产油国有明确意愿”加入减产行动。

Morse称，欧那密最近访问非OPEC国家墨西哥，可能是为了争取支持，以在OPEC内部和外部实现广泛减产，就像1990年代末期一样。

还有一种可能性，那就是其他事态的发展将不需要OPEC采取行动。OPEC成员国利比亚的原油日产量从6月的约10万桶升至9月的近90万桶，但该国再次陷入政治冲突。

利比亚原油日产量已经下滑，目前降至约50万桶，这可能降低OPEC现在同意正式或非正式减产的需要，不过迄今为止油价对此几无反应。

科威特石油部长Ali al-Omair表示，无论如何，OPEC针对油市必须展现出更加统一的立场，“重要的是我们意见一致”。(完)