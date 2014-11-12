《焦点》OPEC会议临近，内部减产讨论已悄然升温

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
沙特石油部长欧那密自9月以来一直没有发表公开讲话，这导致其他国家的代表指出，沙特的做法为油市和OPEC内部增添了困惑。
第三位OPEC代表此前预计不会减产，但本周措辞有所软化，在被问及OPEC是否可能采取行动时称“我不确定。这非常困难”。
花旗的执行董事兼大宗商品研究主管Ed Morse表示，沙特似乎希望看到“其他产油国有明确意愿”加入减产行动。
Morse称，欧那密最近访问非OPEC国家墨西哥，可能是为了争取支持，以在OPEC内部和外部实现广泛减产，就像1990年代末期一样。
还有一种可能性，那就是其他事态的发展将不需要OPEC采取行动。OPEC成员国利比亚的原油日产量从6月的约10万桶升至9月的近90万桶，但该国再次陷入政治冲突。
利比亚原油日产量已经下滑，目前降至约50万桶，这可能降低OPEC现在同意正式或非正式减产的需要，不过迄今为止油价对此几无反应。
科威特石油部长Ali al-Omair表示，无论如何，OPEC针对油市必须展现出更加统一的立场，“重要的是我们意见一致”。(完)
(编译 李婷仪/戴素萍/杜明霞；审校 张荻)
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