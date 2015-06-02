国际油市：OPEC核心海湾成员国对维持产量上限不变看法“一致”--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透维也纳6月2日 - 石油输出国组织(OPEC)海湾成员国一高级代表周二对路透称，OPEC核心海湾成员国及其他国家形成共识，本周会议上将维持该组织石油产量上限不变，这是成员国之间日益形成的一致观点。
“OPEC核心海湾成员国及其他国家对维持产量不变意见一致，”该消息人士称。就在前一天，四个OPEC核心海湾成员国进行非正式会晤。
“谁也不想找麻烦。会议料将一帆风顺。”
消息人士称，油市前景看好，尤其是下半年，这与其他成员国的评论相呼应。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。