焦点：OPEC本周会议料很艰难 油价恐续跌--消息人士

路透维也纳12月1日 - 石油输出国组织(OPEC)代表和官员们周二表示，本周的会议将很经难。需求前景不确定，而美联储升息可能进一步压低油价，OPEC成员国却在大幅提高产量。

“这次会议将会很困难，”一位OPEC消息人士表示。他指的是周五的维也纳会议。OPEC内部人士和观察人士普遍预期，本次会议将维持原状，延续目前的产量政策。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周二抵达维也纳后，对提问拒不回答。当被问及沙特保护市占率的策略是否奏效时，欧那密则反问，“哪个策略？...谁说我们正在维持市占率？”

一年前，沙特推动OPEC决议增产并保护市占率，来对抗对手供应激增。该政策多少减慢了美国页岩油增长速度，而非OPEC国家的供应明年也料将下滑。

但这仍不足以阻止过多的供应继续增加，因为非OPEC国家俄罗斯和OPEC成员伊拉克大幅度提高了石油供应，并且如果西方国家按照预期在明年解除对伊朗的制裁，则伊朗的石油出口也会增加。

较之约18个月前高达每桶115美元的水平，油价已经腰斩一半以上，降至每桶45美元左右。

另一名OPEC消息人士表示，如果美国12月份加息，推动美元.DXY在近期高点的基础上进一步上涨，则油价料将面临更大的下行压力。

他表示油价最低可能降至每桶35美元。

**现状**

多名消息人士指出，在本周的部长级会议之前，OPEC专家代表在上周的维也纳会议上就全球需求前景发表了不同的看法。

据第三名消息人士称，对于OPEC秘书处提出的明年日需求增长125万桶的乐观预期，OPEC中一贯的鹰派成员--伊朗、阿尔及利亚和委内瑞拉，以及偏温和的厄瓜多尔和伊拉克均提出质疑。

他们认为实际上石油日需求量仅会增加100万桶，远低于今年可能超过170万桶的增幅。

与此同时，全球主要产油国毫无减产迹象。

沙特(沙乌地)阿拉伯11月日产量小增至1,025万桶，尽管冬季期间国内原油需求通常会下降。

伊拉克石油部周二表示，11月伊拉克石油出口创下日均336.5万桶的纪录高位，大大超过10月的日均270万桶。

俄罗斯10月石油日产量增至1,078万桶，创苏联解体以来高位。

“OPEC将于12月4日召开会议，我们预计其将维持当前产量政策不变。沙特并不准备减产，尤其是考虑到在OPEC其他主要产油国和重要非OPEC产油国面临财政压力的情况下，共同减产仍遥遥无期，”Energy Aspect分析师周二在报告中称。

该机构认为，沙特只会在行动可能奏效的情况下减产，而鉴于当前库存水平较高，2016年下半年以前这种情况都不太可能出现。

“如果我们的预期没错，那么从现在开始的一年，库存水平将下降。这样一来，沙特(或OPEC)只需减产50万桶/日甚至更少，就能使油价上涨30-40美元，”Energy Aspects补充道。(完)