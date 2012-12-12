国际油市: OPEC料将对产量目标无异议,下任秘书长人选才是焦点

* OPEC料将维持日均3,000万桶的产量目标不变

* 伊朗要求降低供应以符合目标

* OPEC称其成员国11月的日均产量为3,080万桶,沙特减产至950万桶

* 秘书长巴德里料将继续留任六个月

路透12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国周二可望避开关于产量的争论,而是可能将争论谁将出任OPEC下任秘书长.

油价大致持于OPEC希望的水平--稳居于每桶100美元的上方.但是在谁该成为OPEC的新代表的问题上却陷入僵局.

OPEC周三在维也纳的会议中,预料将会把2013年上半年的产量目标维持在日均3,000万桶不变.

"3,000万桶是OK的,"安哥拉石油部长Jose de Vasconcelos说,"我认为我们将保持这个水平."

"只要有需求,这个目标就没有改变的必要,"阿联酋石油部长哈米利说.阿联酋的立场通常与沙特一致.

伊朗则对目前布兰特原油每桶接近108美元的状况感到满意."市场目前情况良好,相对平衡.价格目前也很OK,不是太高."伊朗石油部长Rostam Qasemi说.

不过,伊朗表示将要求OPEC控制供应量,以符合官方的日均3,000万桶产量目标.

石油输出国组织(OPEC)周二表示,11月产量减少至进一步接近石油产量目标,沙特阿拉伯带头减产,并提醒受经济疲态影响,2013年上半年全球石油需求成长可能不佳.

OPEC在月报中称11月每日产量减少21万桶至3,078万桶.沙特阿拉伯告知OPEC其11月日减产23万桶,产量为每日949万桶.

OPEC报告公布次日该组织将在维也纳开会,报告中对前景并无重大调整.外界普遍预计该组织在周三开会时仍将维持日产量目标在3,000万桶.

报告维持2013年全球石油需求增长预估不变在每日77万桶,并预计明年对OPEC的原油需求平均为每日2,970万桶,和上个月预估一样,较2012年每日减少40万桶.

产量政策似乎已很明确,但是谁该担任OPEC新秘书长却尚无定论.

伊朗、伊拉克和沙特均有意角逐,不过就像过去一样,由谁来接任各方均僵持不下.一位OPEC代表说,这意味着现任秘书长巴德里可能会被要求继续留任六个月.(完)