国际油市: OPEC料将对产量目标无异议,下任秘书长人选才是焦点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* OPEC料将维持日均3,000万桶的产量目标不变
* 伊朗要求降低供应以符合目标
* OPEC称其成员国11月的日均产量为3,080万桶,沙特减产至950万桶
* 秘书长巴德里料将继续留任六个月
路透12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国周二可望避开关于产量的争论,而是可能将争论谁将出任OPEC下任秘书长.
油价大致持于OPEC希望的水平--稳居于每桶100美元的上方.但是在谁该成为OPEC的新代表的问题上却陷入僵局.
OPEC周三在维也纳的会议中,预料将会把2013年上半年的产量目标维持在日均3,000万桶不变.
"3,000万桶是OK的,"安哥拉石油部长Jose de Vasconcelos说,"我认为我们将保持这个水平."
"只要有需求,这个目标就没有改变的必要,"阿联酋石油部长哈米利说.阿联酋的立场通常与沙特一致.
伊朗则对目前布兰特原油每桶接近108美元的状况感到满意."市场目前情况良好,相对平衡.价格目前也很OK,不是太高."伊朗石油部长Rostam Qasemi说.
不过,伊朗表示将要求OPEC控制供应量,以符合官方的日均3,000万桶产量目标.
石油输出国组织(OPEC)周二表示,11月产量减少至进一步接近石油产量目标,沙特阿拉伯带头减产,并提醒受经济疲态影响,2013年上半年全球石油需求成长可能不佳.
OPEC在月报中称11月每日产量减少21万桶至3,078万桶.沙特阿拉伯告知OPEC其11月日减产23万桶,产量为每日949万桶.
OPEC报告公布次日该组织将在维也纳开会,报告中对前景并无重大调整.外界普遍预计该组织在周三开会时仍将维持日产量目标在3,000万桶.
报告维持2013年全球石油需求增长预估不变在每日77万桶,并预计明年对OPEC的原油需求平均为每日2,970万桶,和上个月预估一样,较2012年每日减少40万桶.
产量政策似乎已很明确,但是谁该担任OPEC新秘书长却尚无定论.
伊朗、伊拉克和沙特均有意角逐,不过就像过去一样,由谁来接任各方均僵持不下.一位OPEC代表说,这意味着现任秘书长巴德里可能会被要求继续留任六个月.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。