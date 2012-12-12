国际油市: OPEC预计将快速做出维持产能目标不变的决议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透维也纳12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)的成员国部长们预计将在周三会议上做出维持限产目标稳定的决议,尽管有预估称2013年上半年的石油市场需求将下降.
石油部长将在0900GMT开始会议,预定开两个小时.市场预期OPEC将维持明年上半年日产3,000万桶的目标不变.
利比亚的新任石油部长Abdelbari al-Arusi是最近一位表示支持产量政策不变的部长,他称"我们乐于生产."
若产能目标不变,则意味着全球石油库存将继续攀升,令目前徘徊在每桶108美元的油价承压.
OPEC预估明年上半年市场对该组织的原油需求约在每日2,925万桶,而当前OPEC的实际供应量为每日3,080万桶.(完)
(编译 高琦 审校 田建华)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。