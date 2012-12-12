国际油市: OPEC预计将快速做出维持产能目标不变的决议

路透维也纳12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)的成员国部长们预计将在周三会议上做出维持限产目标稳定的决议,尽管有预估称2013年上半年的石油市场需求将下降.

石油部长将在0900GMT开始会议,预定开两个小时.市场预期OPEC将维持明年上半年日产3,000万桶的目标不变.

利比亚的新任石油部长Abdelbari al-Arusi是最近一位表示支持产量政策不变的部长,他称"我们乐于生产."

若产能目标不变,则意味着全球石油库存将继续攀升,令目前徘徊在每桶108美元的油价承压.

OPEC预估明年上半年市场对该组织的原油需求约在每日2,925万桶,而当前OPEC的实际供应量为每日3,080万桶.(完)