国际油市: 伊拉克和沙特在该谁减产的问题上相持不下

"我们对需求下滑及库存高企感到担心,"阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi表示.

"美国和伊拉克等国的石油供应正快速增加,明年价格存在大跌的风险,"Atkinson表示.

伊拉克萨达姆政权被推翻及2011年阿拉伯之春运动之后,中东政局变化的影响已波及OPEC内部.

"这些角力背后是政治问题的影响,"PFC的Alkadiri表示,"地区盟友正在使沙特、伊拉克和伊朗之间相互较劲."

**OPEC面临压力**

水力压裂法在页岩开发中的运用,推动了美国石油产量的大幅增加,这给OPEC带来了更多压力.

美国能源资料协会(EIA)周二表示,2012年美国石油日产量将增加76万桶,增速为1859年开始商业石油生产以来最快.

"我们显然在密切关注这些,产量在增加,我们预计这将对OPEC产油国带来巨大影响,"尼日利亚石油部长Diezani Alison-Madueke表示.(完)