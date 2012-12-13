国际油市: 伊拉克和沙特在该谁减产的问题上相持不下

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
"我们对需求下滑及库存高企感到担心,"阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi表示.
"美国和伊拉克等国的石油供应正快速增加,明年价格存在大跌的风险,"Atkinson表示.
伊拉克萨达姆政权被推翻及2011年阿拉伯之春运动之后,中东政局变化的影响已波及OPEC内部.
"这些角力背后是政治问题的影响,"PFC的Alkadiri表示,"地区盟友正在使沙特、伊拉克和伊朗之间相互较劲."
**OPEC面临压力**
水力压裂法在页岩开发中的运用,推动了美国石油产量的大幅增加,这给OPEC带来了更多压力.
美国能源资料协会(EIA)周二表示,2012年美国石油日产量将增加76万桶,增速为1859年开始商业石油生产以来最快.
"我们显然在密切关注这些,产量在增加,我们预计这将对OPEC产油国带来巨大影响,"尼日利亚石油部长Diezani Alison-Madueke表示.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。