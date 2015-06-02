更新版 1-国际油市：伊朗争取追回OPEC产量占有率

伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh在4月曾发表过类似讲话，但包括沙特在内的海湾OPEC成员国拒绝减产。

伊朗希望，若能在6月30日截止日期前与六大国最终确定核协议，之后就迅速将日出口量最多扩大100万桶，但业内专家认为这个数字不太现实。

“我的看法是，需要6-9个月时间，日出口量可能增加80万桶，因此不会像他们预期的那么多或那么快。”布鲁金斯多哈研究中心的能源研究员Robin Mills表示。

“他们不会马上恢复到制裁前的水平，因为制裁实施后他们肯定失去了一些生产能力。”(完)