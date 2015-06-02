更新版 1-国际油市：伊朗争取追回OPEC产量占有率

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh在4月曾发表过类似讲话，但包括沙特在内的海湾OPEC成员国拒绝减产。
伊朗希望，若能在6月30日截止日期前与六大国最终确定核协议，之后就迅速将日出口量最多扩大100万桶，但业内专家认为这个数字不太现实。
“我的看法是，需要6-9个月时间，日出口量可能增加80万桶，因此不会像他们预期的那么多或那么快。”布鲁金斯多哈研究中心的能源研究员Robin Mills表示。
“他们不会马上恢复到制裁前的水平，因为制裁实施后他们肯定失去了一些生产能力。”(完)
(编译 张明钧/李春喜 审校 蔡美珍/高琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。