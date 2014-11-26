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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:04 BJT

国际油市：伊朗石油部长称部分OPEC成员希望守卫市场份额

路透维也纳11月26日 - 伊朗石油部长Bijan Zangeneh周三称，一些石油输出国组织(OPEC)成员国认为，面对非OPEC国家供应增加的情况，现在应该守卫市场份额。

他是在与沙特阿拉伯石油部长欧那密会面前发表上述言论。

OPEC周四将在维也纳召开石油部长会议。沙特、委内瑞拉、俄罗斯和墨西哥周二临时进行对话，但未能就解决石油供应过剩问题达成协议。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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